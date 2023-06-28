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Haberler Yaşam Tatilcilere 'caretta caretta' uyarısı
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Tatilcilere, 'Carettalara dokunmayın' uyarısı

Muğla'da Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk sürerken, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, tatilcileri caretta carettalara dokunmamaları ve beslememeleri için uyarıda bulundu

Tatilcilere 'caretta caretta' uyarısı
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DHA

Dünyaca ünlü turistlik ilçeler Bodrum, Datça, Marmaris, Fethiye, Ortaca ve Ula'ya sahip olan Muğla, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için binlerce kişinin akınına uğradı.

Plajlarda adım atacak yer kalmazken, doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Ortaca'nın İztuzu Plajı de kentin en yoğun noktalarından biri olarak dikkati çekiyor.

Plaj aynı zamanda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettalara ev sahipliği yapıyor. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, tatilcilere deniz kaplumbağaları için uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Kaska, "Yaban hayvanı olan deniz kaplumbağalarının elle beslendiği ve dokunulduğuna yönelik videolar geliyor. Bu tür davranışlar canlılar için stres yaratıyor. Uzman olmayan kişilerin yaban hayvanlarına müdahaleden kaçınması gerekiyor.

Yaban hayvanlarını beslemek davranışlarında belirgin değişikliklere yol açıyor ve zarar görmelerine neden oluyor. Onları uzaktan sevmeyi öğrenmeliyiz. Denizde kaplumbağa görüldüğü zaman suyun altındaki süzülüşleri uzaktan izlenmeli" dedi.

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