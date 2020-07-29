Tatilcilerin bayram yolculuğu başladı - DÜZCE

AA

Kurban Bayramı tatili için erken yola çıkan ve otoyolu kullananlar, Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadük ile Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.Düzce-Kaynaşlı gişeleriyle Bolu Dağı Tüneli arasında bulunan bölgelerde arıza yapan araçların bulundukları yerden kaldırma çalışmaları sırasında yoğunluk zaman zaman artış gösteriyor.Karayolları ekiplerinin yanı sıra polisler, otoyolda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.