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        Tatile geldiği Antalya'da "gürültü" tartışmasında bıçakla öldürüldü

        Antalya'ya tatile gelen Furkan Tekin, otomobilde arkadaşları ile oturduğu sırada, iddiaya göre "gürültü" nedeniyle çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan polisin ifadesine aldığı arkadaşları, Tekin'in ilk kez şehir dışına çıktığını söyledi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 18:35
        Tatile geldi, "gürültü" tartışmasında öldü
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

        Gece geç saatlerde Altındağ Mahallesi 153 Sokak'ta Diyarbakır'dan tatil için Antalya'daki kuzeninin yanına gelen Furkan Tekin (18) otomobilde arkadaşları ile oturduğu sırada, iddiaya göre "gürültü" nedeniyle bir grupla tartıştı.

        KALBİNDEN BIÇAKLANDI

        Çıkan kavgada Tekin kalbinden, Emre Ercan Kan ise kolundan ve boynundan bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, arkadaşları Tekin'i otomobil ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tekin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        İLK KEZ ŞEHİR DIŞINA ÇIKMIŞ

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Tekin'in arkadaşlarının ifadesini aldı. Tekin'in ilk kez şehir dışına çıktığını belirten arkadaşları, otomobilde oturdukları sırada 3-4 kişinin "gürültü yapıyorsunuz" diyerek kendileri ile tartıştığını, daha sonra Tekin'i kalbinden bıçaklayıp kaçtıklarını iddia ettiler.

        Tekin'in cenazesi, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine defnedilecek. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        *Fotoğraflar: DHA

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