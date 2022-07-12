Tatla atıp tarlaya devrildi: 1 ölü, 4 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Nevşehir'de takla atarak tarlaya devrilen araçta 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nevşehir Derinkuyu karayolunda meydana geldi. 35 GD 215 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Feci kazada Halil İbrahim G. (27) hayatını kaybederken, Sadık E., İsmail E., Sadık E. ve Hasan P. yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.