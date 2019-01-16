Tatlı Bela oyuncuları kimler? Tatlı Bela filmi konusu ve karakterleri hakkında bilgi toplamak isteyenb izleyiciler internette arama yapmaya başladı. Dizilerin yayınlanmadığı 3. haftada kanallar yerli ve yabancı filmleri seyircisi ile buluşturmaya devam ediyor. Bugün FOX TV'de saat 20.00'da Tatlı Bela filmi var.

TATLI BELA OYUNCULARI KİMLER?



Yönetmenliğini Cem Sürücü'nün yaptığı Tatlı Bela filminin oyuncuları şöyle;

Gökhan Keser

Serkan Kuru

Eren Pekgöz

Selen Seyven

Eda Erol



TATLI BELA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Arda, Erdem ve Fırat çocukluktan beri birlikte olan üç arkadaştır. Üç kafadar sıradan hayatlarına devam ederken, bir gece kapılarının önüne bırakılan bir bebekle birlikte hayatları bir anda değişecektir.

Ela bebeğin kime ait olduğunu bulmaya çalışan Arda, Fırat ve Erdem bir yandan rutin hayatlarına devam etmeye çalışırken, bir yandan da hayatlarında ilk kez aldıkları bebek bakıcılığı sorumluluğu yüzünden komik durumlara düşerler.

Bu durumu yakın çevrelerine izah etmeye çalışan üç kafadar, diğer yandan da bebeğin kimin bebeği olduğu sorusuna cevap bulmaya çalışırlar.

Üç kafadarların takım beyni sayılan Arda ise, Ela bebek sayesinde tanıştığı Seren'le yeni bir aşk rüzgarına yelken açarken, minik Ela'nın hiç kimsenin tahmin etmediği hayat hikayesi ile gerçekler ortaya çıkınca herkes büyük bir şok yaşayacaktır.