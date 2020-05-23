Tatvan'da bir caddeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi verildi - BİTLİS

AA

Tatvan Belediyesi tarafından düzenlenen olağan meclis toplantısında bazı caddelere yeni isimler verildi.Bu kapsamda, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi kavşağından başlayarak Sorgun Asker Kışlası'na kadar uzanan yaklaşık 15 kilometrelik caddeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi verildi.Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafiğin yoğun olduğu caddelerden birine meclis kararıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini verdiklerini söyledi.Caddede gerekli düzenlemeleri yaparak daha kullanışlı ve güvenli hale getireceklerini anlatan Geylani, aldıkları kararın hayırlı olmasını diledi.