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Tatvan'da iki kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sebze taşıyan kamyon ile başka bir kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı

Tatvan'da iki kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
Tatvan'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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İHA

Edinilen bilgiye göre; saat 03.00 sularında gerçekleşen kazada isimleri belirlenemeyen Tatvan istikametinden Muş istikametine giden 65 AR 766 plakalı kamyon ile Muş istikametinden Ahlat istikametine giden ve sebze yüklü olan 65 AAR 199 plakalı araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet güçleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; kaza sonucu 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerinde bulunan ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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