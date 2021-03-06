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Tatvan'da şehit olan Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Tatvan'da şehit olan Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
AA

Afşin Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, helallik alınmak üzere ilçeye bağlı Kuşkayası Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Burada, babası Tayfur, annesi Elif ve eşi Gizem Yılmaz ile kardeşleri, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, tören için mahalledeki bir ilkokulun bahçesine getirildi.

Cenaze törenine, şehit Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Habibe Öçal ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, protokol üyeleri ve ilgililer katıldı.

Vali Coşkun ile protokol üyeleri, baba Tayfur Yılmaz ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi. Fenalık geçiren şehidin eşi Gizem Yılmaz'ı milletvekili Habibe Öçal sakinleştirdi.

Afşin Müftüsü Hayrullah Balta'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Nazmi Yılmaz'ın naaşı, Mahalle Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

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