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Tatvan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi 0:00 / 0:00

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bazı köy ve mezralardaki 'sokağa çıkma yasağı' ilanına ilişkin Bitlis Valiliği'nde yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sallıca, Özekli ve Teknecik köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 3 Temmuz 2022 Pazar günü saat 12.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."