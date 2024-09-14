Tatvan'da tarımda drone uygulaması

Tatvan'da tarımda ilaçlama için drone uygulaması başlatıldı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımda haşere ve sinekle mücadele çalışmalarında drone uygulaması başlatıldı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde tarımda haşere ve sinekle mücadele çalışmalarında drone uygulaması başlatıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin mahsullerini korumak amacıyla drone ile ilaçlama çalışması başlattı. Müdürlük personeli, "Geleceğin Dronları" projesi kapsamında tahsis edilen drone ile eğitim almaya başladı.
Eğitimin tamamlanmasının ardında ilçede tarımda haşere ve sinekle mücadele çalışmalarında drone kullanılacak.
Dron eğitimi için ilçeye gelen firma yetkilisi Faruk Teğmen, Türkiye'nin birçok yerindeki tarım alanlarında drone kullanıldığını söyledi.
Teğmen, "Drone'un çekirgeyle mücadele örneğini Trakya'da gördük. İki yıl önce Trakya'da çekirgeler, ayçiçeklerini istila etmişti. Bunun mücadelesi insansız hava aracı ile verildi. Drone olmasaydı çekirgeyle mücadele mümkün değildi" dedi.