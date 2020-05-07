Tatvan'da vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtıldı - BİTLİS

AA

Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar, yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı tarafından gönderilen dezenfektan jeli ile maskeleri esnaf ve vatandaşlara dağıttıklarını söyledi.Bir günde yaklaşık bin 800 maske dağıttıklarını ifade eden Taşar, şöyle dedi:"Vatandaşlarımız burada kurallara çok dikkat ediyor ve maske takıyor. Buna rağmen biz özellikle farkındalık oluşturmak amacıyla çarşı merkezinde maske ve dezenfektan jeli dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca, gıda yardımlarımız aralıklarla, sıcak yemek dağıtımlarımız da her gün var. Bu çalışmalarımız programlı bir şekilde devam edecek. Dünyayı saran bu salgından inşallah bir an önce kurtuluruz ve daha farklı çalışmalarla faaliyetlerimizi devam ettiririz."Vatandaşlar, çalışmalardan dolayı Taşar ile Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.