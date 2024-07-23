TAV'dan ilk yarıda 81 milyon Euro net kâr

TAV Havalimanları 2024'ün ilk yarısına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre, TAV Havalimanları, yılın ilk altı ayında 81 milyon Euro net kâr elde etti. Şirketin konsolide cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 732 milyon Euro'ya ulaştı.

2024'ün ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla toplam 46 milyon yolcuya hizmet veren TAV Havalimanlarının dış hat trafiği önceki yıla göre yüzde 20 artarken, iç hat trafiği yüzde 14 yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, 2024'ün ilk yarısını geçen seneye göre dış hatta yüzde 20, toplamda da yüzde 17 yolcu büyümesiyle kapadıklarını belirtti.

REKLAM Kaptan, daha kısa geçen bir kış sezonu ve havalimanlarını kullanan havayolu şirketlerinin filo genişletme stratejilerinin büyümelerini desteklediğini aktararak, "Faaliyetlerimiz açısından oldukça kuvvetli geçen bu dönemi kusursuz finansal sonuçlarla da taçlandırmayı başardık. Ciro yüzde 31 artarak 732 milyon Euro'ya, FAVÖK de yüzde 47 artarak 215 milyon avroya ulaştı. İlk yarıda elde ettiğimiz 81 milyon Euro büyüklüğündeki net kâr, TAV Havalimanları'nın tarihindeki en yüksek yarıyıl kâr rakamını elde ettiğimiz 2018'in sadece yüzde 13 altında gerçekleşti. Son üç senede yapmış olduğumuz yatırımların sonuçlarını almaya başladık." ifadelerini kullandı.

'ANTALYA VE ANKARA 2025'TE BİTİYOR' Almatı Havalimanı yeni dış hatlar terminalini 1 Haziran'da açtıklarını aktaran Kaptan, açılıştan bir gün önce Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile yeni terminal binasını ziyaret ettiklerini anımsattı. Kaptan, yeni terminalde yolcu memnuniyeti ve operasyonel verimliliğini artırmaya yönelik servisleri ve teknolojileri kullandıklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Yeni terminal binamız çevre üzerindeki etkilerini en aza indirerek Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) sertifikasını da aldı. Sektör tecrübemizi ve küresel paydaş ağımızı kullanarak Kazakistan'ın havayolu bağlantılarını geliştirdik, yeni iş imkanları yarattık ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunduk. Üç yıl gibi kısa bir sürede Almatı'nın havayolu bağlantılarını neredeyse iki katına ulaştırdık. Havalimanına hizmet eden havayolu sayısını yolcu trafiği için 24'ten 37'ye, kargo için de dokuzdan 16'ya çıkardık. Kazakistan'ın milli havayolu şirketi Air Astana ve düşük maliyetli markası FlyAristan tarafından açıklanan çarpıcı filo büyütme planlarını desteklerken havalimanına yeni havayolu şirketleri ve yeni destinasyonlar eklemeye de devam edeceğiz."