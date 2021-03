HABERTURK.COM

TAV İşletme Hizmetleri ABD’de önemli bir yatırıma imza attı. TAV İşletme Hizmetleri ile Capital One Financial Corp. Washington Dulles Uluslararası Havalimanı’nda özel yolcu salonu açmak üzere anlaştı. İmzalanan anlaşma kapsamında şirket, Washington Dulles Uluslararası Havalimanı yolcularına 10 yıl boyunca Capital One özel yolcu salonunda havalimanı ağırlama hizmetleri sunacak. Amerika'daki en yoğun havalimanlarından biri olan ve her yıl 23 milyon yolcuya 125’ten fazla güzergaha uçuş imkanı sağlayan Dulles Havalimanı, ülkenin en büyük 25’inci bağlantı noktası olarak yer alıyor.

TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Güçlü Batkın, havalimanı ağırlama hizmetleri konusunda tüm dünyada tercih edilen bir marka haline geldiklerini belirterek, “Dulles Uluslararası Havalimanı’nda devam eden büyümemiz havalimanı ağırlama hizmetleri konusunda tüm dünyada tercih edilen bir marka haline gelmemizde önemli bir dönüm noktası oldu. Burada Primeclass özel yolcu salonları vasıtasıyla eşsiz ve kusursuz bir müşteri deneyimi yaşatmayı amaçlıyoruz. Dijital dönüşüm yatırımlarımız sayesinde müşterilerimize kaliteli hizmetler sunmaya ve havalimanındaki ortaklıklarımız için güvenli bir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Mimar Eero Saarinen tarafından Dulles Havalimanı için modern estetiğin özgün tasarımı fikrinden esinlenilen Capital One yolcu salonu, Washington D.C. bölgesine özgü mimari ve sanatı yansıtacak. Yolculara sakinlik ve huzur vermesi amaçlanan Capital One yolcu salonu, daha sürdürülebilir, LEED uyumlu ve bol miktarda doğal gün ışığı sağlayan biyofilik tasarıma sahip zengin ve doğal malzemelerle inşa edilecek. Rahatlamak ve tazelenmek isteyen yolcular için benzersiz bir alan haline gelecek 790 metre kare alana sahip Capital One yolcu salonunda konforlu oturma alanları, lüks bir bar, kablosuz internet, çoklu ekranda uçuş bilgileri, çocuklar için oyun alanı ve bir de al-git alanı bulunacak.