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TAV Havalimanları'nın 2019 net kârı yüzde 46 artışla 373.1 milyon Euro oldu.

Şirketten bilanço sonrası yapılan açıklamada "İstanbul Atatürk Havalimanı hariç ciromuz yüzde 8 artarak 764 milyon Euro'ya çıkarken, İstanbul hariç FAVÖK'ümüz ise yüzde 5 artarak 329 milyon Euro oldu" denildi.

Açıklamada FAVÖK büyümesinin Gürcistan'ı etkileyen Rus uçuş yasağı nedeniyle sene başında açıklanan hedefin yüzde 1 altında

kaldığı belirtilerek, "Toplam net kârımız 373 milyon Euro olarak gerçekleşirken, devam eden faaliyetlerimizden elde ettiğimiz net

kâr yüzde 5 artışla 73 milyon Euro oldu. 2019 yılı içerisinde toplam 69.5 milyon Euro tutarında yatırım harcaması gerçekleştirdik" ifadeleri yer aldı.

YOLCU SAYISINDA ARTIŞ BEKLİYOR

Türkiye ve diğer faaliyet gösterdiği ülkelerde turizm sektörü açısından bu yılın iyi geçmesini bekleyen TAV 2020 yılında dış hatlarda yolcu sayısının yüzde 4 ila yüzde 6 arasında artmasını bekliyor.

Şirket, yolcu sayısındaki büyümeye istinaden FAVÖK’te yüzde 9-11 arası büyüme beklerken, yatırım harcamalarının da 70–75 milyon Euro arasında olmasını öngörüyor. Açıklamada, TAV'ın 2019'da net kârın yüzde 50'sine denk gelen 758 milyon TL tutarında temettü dağıttığı belirtilerek, "Yakın dönemde hazırlandığımız üç büyük proje olması sebebiyle Yönetim Kurulumuz sürdürülen faaliyetlerden elde edilen net kârın yüzde 81'ine denk gelen 392 milyon TL tutarında bir temettü ödemesini Genel Kurul onayına sunacak" denildi.