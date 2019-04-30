Teflon tavada pişirilen tava böreği yapımındaki en önemli püf nokta iç malzeme seçimidir. Eğer börek yaparken karışık peynir kullanırsanız böreğiniz daha lezzetli olur. Bir de tava böreği yaparken ocağın başından ayrılmamak gerekiyor. Sandığınızdan daha çabuk yanabilir. İşte adım adım tava böreği tarifi...

TAVA BÖREĞİ KAÇ KALORİDİR?

Yağda pişirilen tava böreği içeriğindeki yağ oranı düşünüldüğünde diyet yapanlara uygun değildir. Tava böreğinin bir porsiyonu ortalama 293 kcaldır.

TAVA BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

4-5 adet yufka

2 adet yumurta

1 adet yumurta sarısı

100 gram peynir

3-4 dal maydanoz

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

5 yemek kaşığı soda

1 çay kaşığı pul biber, tuz

1 tutam tane karabiber

Yapılışı:

Yarım yufkayı küçük parçalara ayırıp bir kaseye alın.

Aynı kaseye yumurta, ufalanmış peynir, maydanoz, süt ve baharatları ekleyerek iyice karıştırın. Kullanacağınız tavayı yağlayın ve kısık ateşte ısıtın. Sonrasında bir tane yufkayı tavaya iyice yayın.

Hazırlamış olduğumuz harcı tavadaki yufkanın üzerine yayarak koyun.

Yufkanın tavanın dışında kalan kısımlarını üste gelecek şekilde katlayın.

Ayrı bir kapta soda ve yumurtayı çırpıp tavadaki yufkanın üzerine dökün.

5 dakika sonra böreği ters çevirip pişirmeye devam edin. İki tarafı da pişince böreğimiz hazır. Afiyet olsun...