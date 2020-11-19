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AA

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Edirne Valiliği öncülüğünde başlattığı projeyle Osmanlı saray mutfağı lezzetlerini dünya çapında tanıtacak.

Türkiye'nin önde gelen şefleriyle hazırlanacak proje kapsamında tava ciğerin UNESCO'da yerinin alması hedefleniyor.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine, tava ciğerin doğranmasından pişirilmesine ve sunuma kadar geçen her sürecin kendisine özgü olduğunu söyledi.

Tava ciğerin UNESCO yolculuğunun kentteki ciğercileri heyecanlandırdığını belirten Dinar, "Hayallerimiz gerçek oluyor. Çok sevinçliyiz. İnşallah UNESCO'da yerimizi alacağız." dedi.

Yöresel yiyecekler arasında en hızlı pişen yemeğin tava ciğer olduğunu anlatan Dinar, ciğerin yağa atıldıktan sonra 1 dakika içinde sunuma hazır hale geldiğini ifade etti.

Edirne tava ciğerinin kendine özgü öğeleriyle ön plana çıktığını vurgulayan Dinar, "Tava ciğer, doğranmasıyla ve pişirilmesiyle, unu ve yağıyla coğrafi işaret almış bir yiyecek. Trakya'da yetişen 2 yaşını geçmemiş danaların karaciğerinden yapılan tava ciğer lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakıyor." diye konuştu.