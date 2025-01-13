Tavas'ta cenaze yemeği kaldırıldı

Denizli'nin Tavas ilçesi Kaymakamı İsmail Demir ve Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'ın katıldığı Kent Konseyi toplantısında cenaze yemeklerine ilişkin önemli bir karar alındı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, ilçe merkezinde cenaze evlerinde cenaze sahiplerinin pide yaptırıp dağıtmasını ve düğüncülerin oku vermesini tavsiye kararı ile kaldırıldığı açıklandı.

Bu kararla, uzun yıllardır Tavas ilçesi ve mahallelerinde gelenek olarak sürdürülen cenaze sahiplerinin pide yaptırması geleneği ile düğün sahiplerinin okuluk dağıtması uygulamadan kaldırıldı.

"ACISINI YAŞAMAK YERİNE YEMEK DERDİNE DÜŞÜYOR"

Karara ilişkin açıklama yapan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, şunları söyledi:

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"Yıllardır ilçemizde cenaze evlerinde pide yaptırılıp gelenlere ikram edilmesi geleneği sürdürülüyor. Maalesef halkımız en acı gününde masrafa giriyor ve cenazesinin acısını yaşamak yerine yemek yaptırma derdine düşüyor.

İçinde pidecilerimizin de lokantacılarımızın da olduğu geniş çaplı kent konseyi toplantısı yaparak, bu uygulamayı kaldırma kararı aldık. Biz bu uygulamayı istemiyorduk. Ancak kaldırılması için Tavas Kent Konseyi'nde istişare yaparak, herkesin görüşünü alarak yapmak istedik.

KOMŞULARIN CENAZE EVİNE YEMEK GÖTÜRMESİ

Tüm tarafların da onayıyla cenaze evlerinde yemek verilmesinin ve düğünlerde okuluk dağılmasının son bulması için ilçemizde tavsiye kararı aldık. Hatta komşuların evlerinden yemek yapıp, cenaze evine götürmesi yönünde tavsiye kararı aldık.

Vatandaşımız cenazesi olduğunda çadır derdine de düşüyordu. Belediye olarak çadır aldık. Onları bu dertten de kurtardık. Kararın uygulanmasıyla cenaze sahipleri rahat edecek" dedi.