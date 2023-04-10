'Tavşan polis' sosyal medyada ilgi gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

'Tavşan polis' sosyal medyada ilgi gördü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devriye sırasında bir tavşanı fark eden memur Carson B-Graves, tavşanı polis binasına götürdü. Uysal ve arkadaş canlısı olduğu ifade edilen ve Percy adı verilen tavşana 'K9' üniforması giydirildi

'Tavşan polis' sosyal medyada ilgi gördü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Yuba City ilçesinde, 22 Nisan 2022'de devriye sırasında, Percy Caddesi'nde bir tavşan olduğunu fark eden memur B-Graves, tavşanı polis binasına götürdü.

Yuba City Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, "Tavşan, hayvan kontrol merkezine götürüldü. Daha sonra onu sahiplenmeyi tercih ettik. Tavşana, bulunduğu yere atfen 'Percy' adını vermeye karar verdik.

Percy sahiplenildiğinden beri polis departmanında 'sağlık memurumuz'´ olarak görev yapıyor. Çoğu kişi onun arkadaşlığından keyif alırken, bazıları hala bir tavşanın polis departmanında olması fikrine alışmaya çalışıyor" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Baraj suları çekilince ortaya çıktı, duyan görmeye gitti
YAŞAM Baraj suları çekilince ortaya çıktı, duyan görmeye ...
Antakya Ulu Camii'nin nitelikli eserleri kurtarılıyor
YAŞAM Antakya Ulu Camii'nin nitelikli eserleri kurtarılıyor
Biri protez 3 bacaklı kedi Mine yuva arıyor
YAŞAM Biri protez 3 bacaklı kedi Mine yuva arıyor
Kar sularıyla canlanan Ekirek Şelalesi doğa tutkunlarını ağırlıyor
YAŞAM Kar sularıyla canlandı! 60 metre yükseklikten akıyor
Kedilerin dokuz canlı olduğu efsanesi nereden geliyor? Gerçekten dokuz canlılar mı?
YAŞAM Kediler gerçekten dokuz canlı mı?
Tatlı su kaplumbağalarıyla ilgili ilginç araştırma
YAŞAM Tatlı su kaplumbağalarıyla ilgili ilginç araştırma
Ağrı Dağı'nda yaşayan kaya sıvacı kuşu görüntülendi
YAŞAM Derin çatlaklarda yaşıyor... Ağrı Dağı'nda ...
İstanbul'un göbeğinde önemli keşif! Bin 500 yıllık...
YAŞAM İstanbul'un göbeğinde önemli keşif!
Erken doğan alpakaya anketle isim aranıyor
YAŞAM Erken doğan alpakaya anketle isim aranıyor
Çiğ et yıkanır mı, çiğ eti yıkamanın zararları nelerdir? Çiğ eti yıkamak sağlıklı mı?
YAŞAM Çiğ eti yıkamak sağlıklı değil!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.