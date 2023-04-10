'Tavşan polis' sosyal medyada ilgi gördü

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DHA

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Yuba City ilçesinde, 22 Nisan 2022'de devriye sırasında, Percy Caddesi'nde bir tavşan olduğunu fark eden memur B-Graves, tavşanı polis binasına götürdü.

Yuba City Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, "Tavşan, hayvan kontrol merkezine götürüldü. Daha sonra onu sahiplenmeyi tercih ettik. Tavşana, bulunduğu yere atfen 'Percy' adını vermeye karar verdik.

Percy sahiplenildiğinden beri polis departmanında 'sağlık memurumuz'´ olarak görev yapıyor. Çoğu kişi onun arkadaşlığından keyif alırken, bazıları hala bir tavşanın polis departmanında olması fikrine alışmaya çalışıyor" denildi.