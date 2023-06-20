KİMYASAL MADDELER ÜRETİLİYORDU

Tesiste tam olarak hangi kimyasal maddelerin üretildiği bilinmiyor ancak bazı kaynaklara göre Japon İmparatorluğu'nun kimyasal silah programı kapsamındaki zehirli gazların üretildiği bir merkez olarak faaliyet göstermesidir. Savaş sona erdikten sonra, Tavşan Adası terk edilmiş ve adadaki tesisler zamanla harabe haline gelmiş.