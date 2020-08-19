Tavşanlı Kaymakamlığı, Tunçbilek beldesi Merkez Mahallesi'nde, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine kurul kararıyla karantina uygulamasına geçildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Tunçbilek beldesinde bazı belde sakinlerinin sosyal izolasyona riayet etmeden evlerine misafir kabul ettiği, misafirliğe gittiği ve kalabalık sosyal ortamlarda bir araya geldikleri, vaka artışlarının önüne geçmek ve salgının süreğen hale gelmesini engellemek amacıyla Merkez Mahalle'de 2 Eylül Çarşamba günü saat 08.00'e kadar karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

'TÜM UYARILARA RAĞMEN ARTIŞIN ÖNÜNE GEÇEMEDİK'

Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, yapılan tüm uyarılara rağmen vaka artışının önüne geçemediklerini belirterek, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile beldemiz Tunçbilek Merkez Mahallesi karantina altına alındı. Son günlerde koronavirüs mahallemizde artış göstermekteydi. Yaptığımız uyarılara rağmen bu artışın önüne geçemedik. Mahalle arasında gidip, gelmeler, toplu görüşmeler, düğünlerden dolayı artış yaşandı. Merkez mahallemizde 20 pozitif vaka, 50'ye yakın da temaslı kişinin olduğu belirlendi" dedi.