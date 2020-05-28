Tavşanlı'da göletlere 180 bin sazan balığı bırakıldı - KÜTAHYA

AA

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayı, Ayvalı, Doğanlar, Karacakaş, Köprücek, Merkez Yeniköy, Şenlik, Uluçam köylerindeki göletlere bırakılan balıkların Tarım Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Geliştirmeler Genel Müdürlüğü (TAGEM) desteğiyle sağlandığını söyledi.Bırakılan balıklarla köylerde yaşayan vatandaşlara ek gelir sağlanmasının hedeflendiğini belirten Kara, "İlçemize bağlı 9 köyümüzdeki göletlere 180 bin yavru sazan balığı bırakıldı. Bu göletler sulamanın dışında da çiftçilerimize önemli bir katkı sağlayacak. Balıkçılık da çiftçilerimize bir gelir kapısı olabilecek. Bu yönde bizler de muhtarlarımıza ve köylülerimize destek vermeye devam edeceğiz." dedi.