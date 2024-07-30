Tavuk çiftliğinde cinayet: Eski İYİ Parti İl Başkanı teslim oldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinin sahibi olan eski İYİ Parti İl Başkanı H.Y. ile çiftliği kiraya verdiği Eyüp İshakoğlu (33) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Eyüp İshakoğlu açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, cinayeti işlediği ileri sürülen H.Y. ise olay yerinden kaçtı. Yaklaşık 12 gündür firari durumda olan H.Y.'nin polis merkezine giderek, cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte teslim olduğu öğrenildi.