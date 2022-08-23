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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Düzce'de akıllara durgunluk veren bir olay: Öldüren döner! - Günün öne çıkan haberleri
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Tavuk döner istedi! Öldüren döner!

Düzce'de, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir lokantadan tavuk döner alarak kaldırımda yemeye başlayan İrfan Güler (68), dönerin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: Düzce'de akıllara durgunluk veren bir olay: Öldüren döner! - Günün öne çıkan haberleri
Tavuk döner istedi! Öldüren döner!
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DHA

Düzce'de dün akşam, saat 22.30 sıralarında Kültür Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde kan donduran bir olay meydana geldi.

TAVUK DÖNERİ YEMEYE BAŞLADI

DHA'da yer alan habere göre bisikletiyle gelerek bir iş yerinden tavuk döner alan İrfan Güler (68), yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra bisikletini kaldırıma koyarak tavuk döneri yemeye başladı.

OTURDUĞU YERDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada dönerin nefes borusuna kaçması sonucu oturduğu yerde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güler'in cenazesi savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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