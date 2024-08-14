Tavuk eti üretimi haziranda aylık bazda yüzde 17,9 azaldı, yıllık yüzde 1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda 177 bin 740 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 1 artarken, aylık bazda yüzde 17,9 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi ise haziranda aylık bazda yüzde 4 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 694 milyon 374 bin tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 3 artışla 97 milyon 672 bin olarak kayıtlara geçti.