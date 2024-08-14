Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.929,59 %0,09
        DOLAR 33,5671 %0,07
        EURO 37,0271 %0,36
        GRAM ALTIN 2.674,43 %0,62
        FAİZ 42,54 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 30,15 %0,30
        BITCOIN 60.912,00 %0,54
        GBP/TRY 43,1438 %-0,10
        EUR/USD 1,1020 %0,25
        BRENT 81,26 %0,71
        ÇEYREK ALTIN 4.372,70 %0,62
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tavuk eti üretimi haziranda aylık bazda yüzde 17,9 azaldı, yıllık yüzde 1 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Tavuk eti üretimi haziranda aylık bazda yüzde 17,9 azaldı, yıllık yüzde 1 arttı

        Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 artarak 177 bin 740 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,8 artışla 1 milyar 694 milyon 374 bin adede yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:08 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tavuk eti üretimi yüzde 18 düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, haziranda 177 bin 740 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 1 artarken, aylık bazda yüzde 17,9 azaldı.

        Tavuk yumurtası üretimi ise haziranda aylık bazda yüzde 4 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 694 milyon 374 bin tavuk yumurtası üretildi. 

        Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 3 artışla 97 milyon 672 bin olarak kayıtlara geçti.

        Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 10,3 yükselişle 3 bin 864 ton oldu.

        Ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,2, tavuk eti üretimi yüzde 5,6 ve hindi eti üretimi yüzde 23,4 arttı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
        İstihdamı inşaat sırtladı
        İstihdamı inşaat sırtladı
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!
        Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!
        Lille'e turu VAR'la verdi!
        Lille'e turu VAR'la verdi!
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı