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        Haberler İş-Yaşam Tavuk eti üretimi haziranda yıllık bazda yüzde 19,7 azaldı - İş-Yaşam Haberleri

        Tavuk eti üretimi haziranda yıllık bazda yüzde 19,7 azaldı

        Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,7 azalarak 176 bin 179 tona gerilerken, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 3,7 artışla 1 milyar 584 milyon 895 bin adede yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 11:42
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        Tavuk eti üretimi yüzde 19,7 azaldı
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        Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, haziranda 176 bin 179 ton tavuk eti üretimi gerçekleştirildi. Üretim, yıllık bazda yüzde 19,7, aylık bazda da yüzde 16,1 azalış gösterdi.

        Tavuk yumurtası üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 3,6 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 584 milyon 895 bin adet tavuk yumurtası üretildi.

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        Haziranda kesilen tavuk sayısı yıllık bazda yüzde 22,3 azalarak 94 milyon 899 bin olarak kayıtlara geçti.

        Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 30,2 azalarak 3 bin 503 ton oldu.

        Ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,7 artarken, tavuk eti üretimi yüzde 5,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,8 ve hindi eti üretimi yüzde 8,2 azaldı.

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