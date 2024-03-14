Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.885,37 %-0,28
        DOLAR 32,1243 %0,12
        EURO 35,2713 %0,30
        ALTIN 2.240,23 %-0,06
        FAİZ 48,27 %0,19
        GÜMÜŞ GRAM 25,86 %0,28
        BITCOIN 72.753,00 %-0,55
        GBP/TRY 41,2662 %0,53
        EUR/USD 1,0942 %-0,05
        BRENT 84,56 %0,63
        ÇEYREK ALTIN 3.662,77 %-0,06
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tavuk eti ve süt üretimi arttı, yumurta üretimi azaldı - İş-Yaşam Haberleri

        Tavuk eti ve süt üretimi arttı, yumurta üretimi azaldı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocakta aylık tavuk eti ve içme sütü üretiminin arttığını, tavuk yumurtası üretiminin azaldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 13:22 Güncelleme: 14.03.2024 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tavuk eti ve süt üretimi arttı, yumurta üretimi azaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜİK, Ocak 2024 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 1,4 oranında artarak 203 bin 64 ton, tavuk yumurtası üretimi yüzde 1 azalarak 1 milyar 837 milyon 648 bin adet oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,3, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,9, tavuk eti üretimi yüzde 6 ve hindi eti üretimi yüzde 33,3 arttı.

        153 BİN 796 TON İÇME SÜTÜ ÜRETİLDİ

        Ocakta ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, yüzde 4,7 oranında artarak 915 bin 522 ton oldu. İçme sütü üretimi ise yüzde 4,4 oranında artarak 153 bin 796 ton olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 12,3, ayran üretimi yüzde 13,2, yoğurt üretimi yüzde 9,2, içme sütü üretimi yüzde 6 ve tereyağı üretimi yüzde 20 arttı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği
        Rusya'nın ticarette Batı'ya karşı yeni planı
        Rusya'nın ticarette Batı'ya karşı yeni planı
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        17 yaşındaki kız arkadaşını öldürdü!
        17 yaşındaki kız arkadaşını öldürdü!
        Hayatı film olacak
        Hayatı film olacak
        Fransız seri katil aranırken televizyona çıkmış!
        Fransız seri katil aranırken televizyona çıkmış!
        Hayatında başka renge yer yok! Yeşil kadın internet fenomeni oldu
        Hayatında başka renge yer yok! Yeşil kadın internet fenomeni oldu
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Kayıp gencin cansız bedeni yarı gömülü halde bulundu!
        Kayıp gencin cansız bedeni yarı gömülü halde bulundu!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Kız kardeşini taciz etti! Videosunu paylaştı! Sapık ağabeye de "İyi hal!"
        Kız kardeşini taciz etti! Videosunu paylaştı! Sapık ağabeye de "İyi hal!"
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi