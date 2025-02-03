Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Tavuk eti ve yumurtadaki nanoplastiklerin insan sağlığına etkisi araştırılıyor | Sağlık Haberleri

        Tavuk eti ve yumurtadaki nanoplastiklerin insan sağlığına etkisi araştırılıyor

        İnsan sağlığı ve ekosistem üzerinde büyük riskler taşıyan nanoplastiklerin tavuk eti ve yumurtalar üzerinden vücuda girmesiyle ilgili Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) çalışma yürütülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 12:45 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tavuk eti ve yumurtada nanoplastik!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği (COST) Programı kapsamınca OMÜ'de üzerinde çalışılan, "Etlik Piliç ve Yumurta Tavuklarında Nanoplastiklerin Eliminasyonu Üzerine Probiyotik ve Bentonit Uygulamalarının Etkileri Projesi"nde nanoplastiklerin bağırsak florası üzerindeki etkileri detaylı şekilde incelenirken, zararlı maddelerin vücutta birikmesini engellemek için probiyotik bakterilerden faydalanılması hedefleniyor.

        OMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergin Öztürk, dünyada yaygın plastik kirliliğinin bulunduğunu, canlıların bu durumdan kötü yönde etkilendiğini söyledi.

        Nanoplastiklerin hem direkt hem de tüketilen gıdalar vasıtasıyla insan sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan Öztürk, "Nanoplastikler hücre ve dokuya geçebiliyor, akciğere, kalbe kadar ulaşabiliyor. Dolayısıyla tedbir alınması gereken bir konu. Biz de bu konuda araştırma planladık. Araştırmada ilk aşamada hayvanların (tavukların) doku ve organlarına geçebilen nanoplastik miktarını belirleyeceğiz. İkinci aşamada da nanoplastiklerin doku ve organlara geçmeden atılabilme ve eliminasyon durumunu araştırmayı planladık" dedi.

        Plastiklerin insan sağlığını tehdit ettiği, bununla ilgili farkındalık oluşturmayı amaçladıklarına işaret eden Öztürk, "Plastikler karada, havada, suda, her üç ortamda da bulunabiliyor. Gözle görünmeyebiliyor. Dolayısıyla hepimiz plastik toksisitesine (bir maddenin organizmaya zarar verme derecesi) maruz kalabiliyoruz. Araştırıcılar, bunun ne düzeyde olduğunu belirlemek için yoğun şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

        "ÖNÜMÜZDEKİ 3 YILLIK SÜREÇTE BU KONUYU YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞIZ"

        Öztürk, araştırmanın ilerleyen aşamalarında doku ve organlarda biriken nanoplastiklerin miktarını değerlendireceklerine dikkati çekerek şunları kaydetti: "Son aşamamızda da nanoplastiklerin doku organa geçmeden nasıl bertaraf ederiz, toksisiteyi nasıl gideriz, bununla ilgili çalışma yürüteceğiz. Bu çalışma Avrupa Birliği çerçevesinde 2021'de başladı, bu yıl tamamlanacak. Ancak biz araştırmaları 2025'ten sonra da devam ettirmeyi planlıyoruz. Hazırladığımız projeler var. Muhtemelen önümüzdeki 3 yıllık süreçte bu konuyu yoğun şekilde çalışacağız. Elde ettiğimiz sonuçlara göre çok daha uzun vadeli çalışmalar da yapabiliriz. Proje sonucunda dünyanın önemli sorunları arasında olan nanoplastiklerin kanatlı et ve yumurtasına ve diğer organlarına geçebilme potansiyeli ve eliminasyonu sağlanacaktır."​​​​​​​

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Dış ticaret rakamları açıklandı