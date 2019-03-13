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Tavuklar kümese giren tilkiyi 'birlik olup öldürdü'

Fransa'nın kuzeydoğusundaki bir tavuk çiftliğinde, kümese girmeye çalışan bir tilkinin tavuklar tarafından öldürüldüğü belirtildi. Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, Le Gros Chene tarım teknik lisesinin kümes alanına giren tilki, kümeste mahsur kalınca, tavuklar sürü içgüdüsüyle hareket ederek tilkiye saldırdı ve hayvanı gagalayarak öldürdü.

Giriş: 13.03.2019 - 14:38 | Güncelleme:
- Getty Images

Fransa'nın kuzeydoğusundaki bir tavuk çiftliğinde, kümese girmeye çalışan bir tilkinin tavuklar tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, Le Gros Chene tarım teknik lisesinin kümes alanına giren tilki, kümeste mahsur kaldı.

Kümes alanının otomatik kapılarının gün batımıyla birlikte kapandığı ve kitlendiği, tilkinin de bu yüzden kümesten çıkamadığı belirtildi.

'Sürü içgüdüsüyle hareket etmişler'

Ülkenin Brittany bölgesindeki okulun öğrencileri ertesi sabah tavukları kontrol etmek için kümese girdiklerinde tilkiyi ölü halde buldular.

Okul müdürü Pascal Daniel, AFP'ye konuşurken, "Köşede cansız halde yatıyordu. Tavuklar bir sürü içgüdüsüyle saldırmışlar. Birlik olup tilkiyi gagalayarak öldürmüşler" dedi.

Organik yumurta üretimi yapan tavuk çiftliğinde tavuklar gün boyu serbest bir şekilde dolaşıyor, akşamları ise kümeslerde tutuluyor.

Okul müdürü Daniel, bir önceki tilki olayının birkaç yıl önce yaşandığını ve çok sayıda tavuğun öldüğünü anlatıyor.

BBC TÜRKÇE

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