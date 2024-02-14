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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tavukta et üretimi düştü, yumurta arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Tavukta et üretimi düştü, yumurta arttı

        2023 yılında üretilen tavuk eti miktarı yüzde 3,7, kesilen tavuk adedi yüzde 5,7, üretilen hindi eti miktarı yüzde 11,3 düştü. Tavuk yumurtası adedi ise yüzde 4,2 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 10:14 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:14
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        Tavukta et üretimi düştü, yumurta arttı
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        Tavuk eti üretimi 200 bin 333 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,86 milyar adet olarak gerçekleşti.

        Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,3 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,9 azaldı, tavuk eti üretimi yüzde 0,4 azaldı, hindi eti üretimi yüzde 1,5 azaldı. Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,2 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,7 azaldı, tavuk eti üretimi yüzde 3,7 azaldı, hindi eti üretimi yüzde 11,3 azaldı.

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        Bir önceki ay 202 bin 143 ton olan tavuk eti üretimi Aralık ayında yüzde 0,9 oranında azalarak 200 bin 333 ton oldu.

        Bir önceki ay 1 milyar 799 milyon 656 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Aralık ayında yüzde 3,1 oranında artarak 1 milyar 855 milyon 505 bin adet oldu.

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