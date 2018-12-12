2. Sayfa'nın haberine göre, Tayfun Duygulu ile Tuğçe Duygulu, aynı evde yaşamaya devam ediyor. Tuğçe Duygulu, "Evlilik heyecanını yitirdi, bir de böyle deneyelim" dedi.

İkilinin ailesi boşandıklarını bugün çıkan haberlerin ardından öğrendi. Tayfun Duygulu, canlı yayında babasını arayarak durumunu bildirdi. Duygulu'nun babası çiftin yeniden evlenmesini umduğunu söyledi.

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