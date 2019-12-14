Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, maça iyi hazırlandıklarını ve rakibi iyi analiz ettiklerini kaydetti.

Önemli bir galibiyet aldıklarına dikkati çeken Havutçu, "Çaykur Rizespor son üç maçını içeride kazanmıştı. Kendi evinde iyi oynuyordu. Maç analizimiz istediğimiz gibi iyi gitti. Belki birkaç pozisyon verdik ama istediğimiz golü bulduktan sonra oyun istediğimiz şekilde gelişti. Bu galibiyet bizi moral olarak yukarı taşıyacaktır. Hedefimiz, kalan iki maçı kazanıp, devre arasına maksimum puan ile girmek." şeklinde konuştu.