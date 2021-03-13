Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Etebo, Ryan Babel ve Marcao sınırda olan isimlerdi. Mücadelenin 35. dakikasında sarı kart gören Taylan cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki futbolcu Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde yer alamayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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