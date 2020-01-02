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HaberlerYaşam

Tayland'a gitmek için Osmaniye'de mola verdi

Tayland'a gitmek üzere bisikletiyle Litvanya'dan yola çıkan ve yaklaşık iki ay önce Türkiye'ye ulaşan gezgin, Osmaniye'de mola verdi

Eval Miko
AA

Yaklaşık 3 ay önce Litvanya'dan yola çıkan 33 yaşındaki Eval Miko, Edirne üzerinden girdiği Türkiye'de, İstanbul, Bursa, Muğla, İzmir ve Adana'nın da aralarında bulunduğu birçok kenti gezdikten sonra Osmaniye'ye ulaştı.

Mola verdiği kentte, Fotoğraf Sanatçıları Derneğinin misafiri olan Miko, yaklaşık bir ay süreyle Avrupa ülkelerini gezdiğini, daha sonra geldiği Türkiye'de de çeşitli şehirleri dolaşma fırsatı bulduğunu söyledi.

Miko, Litvanya'dan tüm hazırlıklarını yaparak çıktığını belirterek, "Litvanya'dan bisikletle geliyorum. Tayland'a da bisikletle gideceğim. Osmaniye'den sonra, Kahramanmaraş, Sivas, Trabzon ve Rize üzerinden Gürcistan'a gitmeyi planlıyorum. İki aydır Türkiye'deyim. Türkiye çok güzel, Osmaniye'yi de çok beğendim" dedi.

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