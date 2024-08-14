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        Haberler Dünya Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Thavisin'in görevinden azline karar verdi | Dış Haberler

        Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Thavisin'in görevinden azline karar verdi

        Tayland'da Anayasa Mahkemesi, Başbakan Srettha Thavisin'i "kabineyi kurarken etik kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle görevinden azledilmesi yönünde karar aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 12:27 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:27
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        Tayland Başbakanı Thavisin görevinden azledildi
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        Thai PBS World'ün haberine göre, Anayasa Mahkemesi, Başbakan Thavisin'in kabine üyelerinden Pichit Chuenban'ı "hukuksuz atadığı" gerekçesiyle azli istenen Başbakan Thavisin'e ilişkin kararını açıkladı.

        Mahkeme, "kabineyi kurarken etik kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle 4'e karşı 5 oyla Thavisin'in azlini onayladı.

        Karara göre, Parlamento yeni bir başbakanı onaylayana kadar mevcut kabine görevine devam edecek.

        Tayland Anayasa Mahkemesi, 23 Mayıs'ta, ülkedeki 40 senatörün imzasıyla Başbakan Srettha Thavisin'in görevden azlinin istendiği dilekçeyi kabul etmişti.

        Chuenban, 2008'de rüşvet vermeye çalışmaktan hüküm giymişti

        Eski Tayland Başbakanı Taksin Şinavatra'nın avukatı sıfatıyla, arazi satın alma davasına bakan hakime 2 milyon Tayland bahtı (yaklaşık 1,8 milyon lira) rüşvet vermeye çalıştığı gerekçesiyle 2008'de altı ay hapis yatan Chuenban, 2024 Nisan sonunda yapılan atamayla kabine üyesi olmuştu.

        Atamaya karşı çıkan 40 senatör, "hüküm giymiş suçlu" olan Chuenban'ın bakan olma yeterliliği bulunmadığının Başbakan Thavisin tarafından bilinmesi gerektiğini öne sürmüş ve "hukuksuz atama" yaptığı gerekçesiyle başbakanın görevden azlini talep eden dilekçeyi Anayasa Mahkemesine sunmuştu.

        Chuenban, tartışmalar üzerine 21 Mayıs'ta görevinden istifa etmişti.

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