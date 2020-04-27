Tayland'da 14 Mart'tan bu yana

AA

Yetkililer, son 24 saatte ülkede 9 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığını, bunun da ülkede son 6 haftadır tespit edilen "en düşük günlük vaka artışı" olduğunu belirtti.

Böylece, Tayland'da bugüne kadar tespit edilen toplam yeni tip koronavirüs vaka sayısı 2 bin 931'e yükseldi, salgın nedeniyle toplam 52 kişi hayatını kaybetti ve Kovid-19'a yakalanan 2 bin 609 kişi iyileşti.

- Ülkedeki OHAL kararı mayıs sonuna uzatıldı

Kovid-19 Durum Yönetimi Merkezi (CCSA) yetkilileri, ülkede 30 Nisan'da sona ermesi planlanan olağanüstü hal (OHAL) kararının mayıs sonuna kadar uzatılacağını ve hükümetin, virüsle mücadele etmek için normal yasal çerçevenin dışındaki önlemleri uygulamaya devam edeceğini belirtti.

Böylece, ülke genelinde geçerli olan 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı devam ederken, alışveriş merkezleri kapalı kalacak ve restoranlar sadece paket servisi yapabilecek.

Ülkeye gelen uluslararası ticari yolcu uçaklarına getirilen yasak da mayıs sonuna kadar uzatıldı.

Yetkililer, Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Kurulu önerilerine göre, virüsün yayılmasını kontrol etmek üzere getirilen bazı kısıtlamaların hafifletilmesi için yarın bakanlar kuruluna bir teklif sunulacağını aktardı.