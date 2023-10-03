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        Haberler Dünya Tayland'da AVM’de silahlı saldırı: 14 yaşındaki saldırgan 3 kişiyi öldürdü

        Tayland'da AVM’de silahlı saldırı: 14 yaşındaki saldırgan 3 kişiyi öldürdü

        Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 14 yaşındaki çocuğun, Siam Paragon adlı alışveriş merkezinde tabancayla ateş açması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:43 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:43
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        Tayland'da 14 yaşındaki saldırgan 3 kişiyi öldürdü
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        Bangkok Post'un haberine göre, yerel saatle 16.40'ta 14 yaşındaki çocuk, Bangkok'un Siam Paragon alışveriş merkezinde tabancayla 10 el ateş etti.

        Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı, polis yerel saatle 17.10'da saldırganı yakaladı.

        Öte yandan sosyal medyadaki görüntülerde, bir erkek çocuğun alışveriş merkezine tabanca ile girdiği görülüyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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