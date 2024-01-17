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        Haberler Dünya Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlama: 15 işçi hayatını kaybetti

        Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlama: 15 işçi hayatını kaybetti

        Tayland'ın orta bölgesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 15 işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 17:09 Güncelleme: 17.01.2024 - 17:09
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        Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlama
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        Arama kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Suphan Buri kentindeki havai fişek fabrikasında patlama olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, patlamada ilk belirlemelere göre en az 15 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

        Sosyal medyadaki paylaşımlarda fabrikanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

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