Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlama: 15 işçi hayatını kaybetti
Tayland'ın orta bölgesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 15 işçi yaşamını yitirdi.
Giriş: 17.01.2024 - 17:09 Güncelleme: 17.01.2024 - 17:09
Arama kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Suphan Buri kentindeki havai fişek fabrikasında patlama olduğu kaydedildi.
Açıklamada, patlamada ilk belirlemelere göre en az 15 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Sosyal medyadaki paylaşımlarda fabrikanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.