Reuters Saldırının gerçekleştiği kreşin dışında kurbanların yakınları görülüyor

Tayland'da bir kreşe eski bir polis memurunun düzenlediği saldırıda en az 38 kişi hayatını kaybetti.

Polisin aktardığına göre saldırgan kreşe gelip çocuğunu bulamayınca telaşlandı.

Bunun üzerine dışarıda bekleyen kalabalığın üzerine ateş açtı ve aracını kalabalığa doğru sürdü.

Polis sözcüsü Paisan Luesomboon, saldırganın bundan sonra evine gidip karısı ve çocuğunu öldürdüğünü belirtti.

Görgü tanıklarından Paweena Purichan AFP haber ajansına silahlı saldırganın saldırıdan sonra kontrolsüz bir şekilde aracını üzerine sürdüğünü şu sözlerle anlattı:

"Yoldaki diğer kişilere çarpmaya çalıştı. Bir motorsiklere çarptı ve iki kişi yaralandı. Ondan kaçmak için hızlandım."

Tanık, saldırganın bölgede uyuşturucu bağımlısı olarak tanındığını da söyledi.

Polis, saldırganın kendini öldürdüğünü de doğruladı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Nong Bua Lamphu eyaletindeki saldırıyla ilgili polis, ölenlerin en az 23'ünün çocuk olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansına göre 2 yaşında üç çocuk öldü.

Polis, daha önce saldırganın çocukları ve yetişkinleri öldürdükten sonra kaçtığını açıklamıştı.

Olaydan kısa bir süre sonra kimliği açıklanan saldırganın eski polis memuru Panya Kamrab olduğu belirtildi.

Tayland medyasına göre polis memuru uyuşturucu kullanımı nedeniyle geçen sene görevden alınmıştı.

BBC Tay polisi suçlunun kimliğini Facebook sayfasından paylaştı.

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, saldırıyla ilgili açıklamasını Facebook'tan paylaştı ve kurbanların ailelerine "en derin taziyelerini" iletti.

Başbakan saldırıyı "şok edici" bir olay olarak nitelendirerek tüm acil durum ekiplerinin olay yerine gitmesini emretti.

Farklı ülke liderleri bu sabahki saldırının ardından kurbanlarının ailelerine taziyelerini sundu.

İngiltere Başbakanı Liz Truss Twitter'dan şunları söyledi:

"Düşüncelerim olaydan etkilenenler ve ilk müdahale edenlerle birlikte. Birleşik Krallık, bu korkunç zamanda Tayland halkının yanındadır."

Avustralyalı lider Anthony Albanese, kurbanların yaşadığı acıyı anlamanın imkansız olduğunu söyledi ve tüm Avustralyalılar adına taziyelerini iletti.

Tayland'da toplu katliamlar nadiren görülüyor.

Buna karşın bölgede silah mülkiyetinin görece yüksek olduğu belirtiliyor.

Reuters'a göre yasa dışı silah bulundurulması da yaygın bir suç.

2020'de Nakhon Ratchasima kentinde bir asker 21 kişiyi öldürmüş ve onlarca kişiyi yaralamıştı.

Askerin bir gayrimenkul anlaşmasıyla ilgili öfkeli olduğu belirtilmişti.