Tayland'da mağaradaki çocukları kurtarma operasyonu 2. gününde

Tayland'da dalgıçlar, bir mağarada mahsur kalan 4 çocuğun dün çıkartılmasının ardından geriye kalan 8 çocuk ve futbol antrenörünü kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanamayan haberlere göre 5. çocuk da mağaradan çıkartıldı. Tayland televizyonu kurtarılan beşinci çocuk olduğuna inanılan bir kişinin sedyeyle helikoptere götürülüp, helikopterin dün çıkartılan çocukların gönderildiği hastane tarafına doğru yola çıktığını gösteren bir video yayımladı.
https://twitter.com/duangtip_TPBS/status/1016266417019252736
Dün 4 çocuğun yeryüzüne çıkartılmasından sonra, kullanılan oksijer tüplerinin doldurulması için kurtarma çalışmalarına ara verilmişti.
12 çocuk ve futbol antrenörleri 23 Haziran'da yoğun yağışın çıkışları suyla doldurması nedeniyle mağarada sıkışmış, ancak geçen hafta uzman dalgıçlar tarafından sağ bulunmuşlardı.
Yetkililer, mağaradaki su seviyesinin daha da yükselmesi riski yüzünden, kurtarma operasyonunu derhal başlatmaya karar vermişti.
Operasyon, mağaranın bazı kesimlerinde çok dar alanlarda dalınması ve bazı yerlerde tırmanılması gerektiğinden zorlu bir iş.
Kurtarma çalışmalarına liderlik eden Narongsak Ossotaanakorn, operayona Türkiye saatiyle 06:00'da yeniden başlatıldını belirtti.
Ossotaanakorn operasyonun 2. gününe daha çok sayıda personelin katılacağını söyledi.
Ossotaanakorn ayrıca dün kurtarılan çocukların isimlerinin, çocukları hala içeride olan aileler düşünülerek açıklanmadığını belirtti.
Yetkili enfeksiyon riski geçene dek çıkartılan çocuklarla fiziksel temasın engellendiğini vurgularken, hava koşullarının "dünkü kadar müsait olduğunu" söyledi ve "Yakında yeni iyi haberler alacağız" dedi.
Kurtarma görevlileri dün hafifleyen yağıştan faydalanmıştı.
Mağarada 40'ı Taylandlı, 50'si ülke dışından 90 uzman dalgıç çalışıyor.
Dalgıçlar, çocukları Tham Luang mağarasındaki karanlık ve su altındaki geçitlerden, mağaranın ağzına doğru yönlendiriyor.
Çocukların bulunduğu yere gidip gelmek, deneyimli dalgıçlar için bile zorlu bir yolculuk.
Mağaranın ağzına giden yolda, gerilen ip boyunca yürümek, tırmanmak ve dalmak gerekiyor.
Yüzü tamamen örten oksijen maskeleri taşıyan çocukların her birine, kendi hava tüplerini de taşıyan iki dalgıç eşlik ediyor.
Yolculuğun en zorlu kısmı, yolun tam ortasındaki çok dar bir geçit. Geçit o kadar dar ki, dalgıçların geçebilmek için oksijen tüplerini çıkartmaları gerekiyor.
Buranın ötesindeki Galeri 3 diye adlandırılan nokta dalgıçların ileri donanım üssü haline getirildi.
Çocuklar buraya ulaştırıldığında biraz dinlenip, mağaranın ağzına doğru yürüyecek enerjiyi toplama şansını elde edebiliyorlar.
Yolculuğun ne kadar tehlikeli olduğu deneyimli Taylandlı bir dalgıcın cuma günü hayatını kaybetmesiyle gözler önüne serilmişti. Saman Gunan, çocuklara malzeme götürmekten dönerken, oksijeninin tükenmesi üzerine ölmüştü.
Çocuklar, İngiliz uzman dalgıçlar tarafından mağaranın girişinin dört kilometre uzağında bulundu.
Yaşları 11 ila 17 arasında değişen çocuklar yerel bir futbol takımının oyucuları ve antrenörleriyle birlikte geziye çıkmışlardı.
Çocukları ve antrenörleri mağaranın derinliklerinde bulmak dokuz gün sürdü.
Yetkililer başta, grubun yağmur mevsimi sona erene kadar, bir başka deyişle aylarca orada kalabileceğini söylüyordu.
Ancak yağmur mevsiminin ilk günleri yaşanırken, çocukların mahsur kalmasına yol açan yağışın daha da artacağı görüldü.
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