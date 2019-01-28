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Tayland'da müzik grubu Nazi tişörtü nedeniyle özür diledi

Grubun 19 yaşındaki solistinin üzerinde Nazi işareti bulunan tişört gitmesi tepki çekmişti. Grubun CEO'su ve solisti özür diledi, Yahudi soykırımına karşı farkındalığın artması için çalışmalara katılmayı kabul etti.

Giriş: 28.01.2019 - 09:23 | Güncelleme:  
- Twitter/ShapiraSmadar
Grubun solisti ve CEO'su İsrail Büyükelçiliği'ne ziyarette bulunup özür diledi.

Tayland'ın popüler müzik gruplarından BNK48, solistlerinin üzerinde Nazi işareti bulunan tişörtü giymesine gösterilen tepkiler üzerine özür diledi.

Grubun 19 yaşındaki solisti Pichyapa 'Namsai' Natha'nın bir televizyon programının provası sırasında sahnede giydiği tişörtte Nazi işareti svastikanın bulunması sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

İsrail'in Tayland Büyükelçiliği de 'şoke olduklarını ve dehşete düştüklerini' söyledi.

Tepkilerin üzerine grubun CEO'su ve 19 yaşındaki solisti İsrail Büyükelçisine ziyarette bulunup özür diledi.

Provada çekilen fotoğrafların paylaşılması üzerine İsrail'in Tayland Büyükelçisi Yardımcısı Smadar Shapira "Grubun solisti tarafından Nazi sembollerinin sunulması, akrabaları Naziler tarafından öldürülen dünya genelinde milyonlarca kişinin duygularını incitti" dedi.

https://twitter.com/KhaosodEnglish/status/1089056066325737472

Grup sosyal medyada da eleştirildi ama birçok Taylandlı, İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazilerin tarihini ve bu işaretin ne anlama geldiğini bilmediklerini söyledi.

BNK48 grubu da yazılı açıklamalarında "uygunsuz işaretler bulunan kostümlerinin geçmişte tüm dünya genelinde insanlığa karşı işlenen suçlardan etkilenenleri dehşete düşürdüğünü ve üzdüğünü" söyledi ve bu tip hataların bir daha yapılmaması için her türlü çabayı göstereceklerini ifade etti.

İsrail Büyükelçisi yardımcısı Shapira grubu ayrıca grubun Nazi soykırımıyla ilgili farkındalık yaratmak için eğitim atölyelerine katılmayı kabul ettiklerini duyurdu.

Nazi bağlantılı işaret ve semboller daha önce de Tayland'da tepki çekmişti.

Chulalongkorn Üniversitesi'nde 2013 yılında öğrenciler duvara Batman gibi süper kahramanların yanına Hitler'in de resmini çizmişti. 2016'da da Silpakorn Üniversitesi öğrencileri Nazi selamı vermiş, bir öğrenci de Adolf Hitler kılığına girmişti.

Tayvan'da da bir okul Noel panayırında Nazi yürüyüşü düzenlemiş, Hint bir milletvekili de parlamentoya Adolf Hitler kılığına girmişti.

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