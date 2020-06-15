Tayland'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

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Bangkok Post'taki habere göre, ülkede iki aydır uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, 120'den az öğrencisi bulunan okulların açılmasına izin verildi.

Sergi ve konser salonları, parklar ve eğlence parkları gibi yerler de bugün hizmet vermeye başladı.

Yetkililer, ülkede bugün hiç yeni Kovid-19 vakası görülmediğini belirtirken, son 21 gündür ülke içi kaynaklı vaka tespit edilmediğine dikkati çekti.

Toplam vaka sayısı 3 bin 135 olan Tayland'da bugüne dek Kovid-19 nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti.

- Myanmar, yurt dışından gelen yolcular için ülkeye giriş kısıtlamasını uzattı

Xinhua ajansının haberine göre, Myanmar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasına karşı alınan önlemler çerçevesinde yurt dışından gelen ziyaretçiler için uygulanan geçici giriş kısıtlamalarının 30 Haziran'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Acil resmi görevler veya mücbir sebeplerle Myanmar'ı ziyaret etmek isteyen diplomatlar ve Birleşmiş Milletler yetkilileri de dahil olmak üzere yabancı uyrukluların, vize kısıtlamaları muafiyeti için ülke temsilcilikleriyle irtibat kurmalarının isteneceği kaydedildi.

Yangon Uluslararası Havalimanı işletmesinden yayımlanan açıklamada da havalimanından yapılan tüm uluslararası ticari yolcu uçuşlarının askıya alınma süresinin de haziran sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.

Myanmar'da bugüne kadar 262 kişide Kovid-19'a rastlanırken, virüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

,Zehra Ulucak