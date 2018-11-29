Tayland'da nehir ve su kanalları boylarına kurulu yüzen pazarlar, turistlerin en önemli ziyaret mekanlarının başında geliyor. Bangkok'taki Khlong Lat Mayom yüzen pazarı, ziyaretçilerin en çok uğradığı mekanlar arasında yer alıyor. Bangkok'taki modern şehirleşme ve betonlaşma, su kanalları ve yüzen pazarların sayısının azalmasına neden olsa da yüzen pazarlar turistler sayesinde hala rağbet görüyor
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Güneydoğu Asya turizminin etkileyici duraklarından Tayland'da nehir ve su kanalları boylarına kurulu yüzen pazarlar, ülkeyi ziyaret edenlerin vazgeçilmez uğrak noktaları arasında yer alıyor.
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AA'nın haberine göre başkent Bangkok'un batısında yer alan Khlong Lat Mayom yüzen pazarı, turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.
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Khlong Lat Mayom, çok sayıda nehir ve su kanallarıyla "Asya'nın Venedik'i" olarak bilinen Bangkok'un Lat Ta Niao kanalının etrafında bulunuyor. 2004'te kurulan pazar, gerek şehrin kalabalığından uzak konumu gerek kanal boyundaki tabii dokusu nedeniyle turistlerin sıkça uğradığı yüzen pazarlardan biri olarak biliniyor.
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Toplamda 12 hektarlık alanı kaplayan yüzen pazarın bulunduğu arazi tamamen devlete ait olduğu için isteyen herkes burada sandalıyla satış yapabiliyor.
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İlk açıldığı yılda Khlong Lat Mayom yaklaşık 20 satıcıya ev sahipliği yaparken, bu sayı pazarın turistlerin uğrak noktası haline gelmesiyle artmış durumda.
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Buradaki turistlerin ve satıcıların artması üzerine gelenlerin yiyecek ihtiyacının karşılanması için su kanalının etrafına, restoranlardan oluşan geniş bir sabit pazar da kuruldu.
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Bu durum bölgedeki satıcılara kar getirse de mekana gelen ziyaretçilerin çoğu, söz konusu yemek alanlarının, asıl görmek istedikleri yüzen pazara ulaşılmasını zorlaştırdığını düşünüyor.
Genellikle hafta sonları açık olan Bangkok ve çevresindeki yüzen pazarlar, saat 08.00'den 17.00'ye kadar hizmet veriyor.
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Günün erken saatlerinde sandallarını Khlong Lat Mayom'a getiren ve çoğunlukla köy sakinlerinden oluşan satıcılar, burada tropikal meyve ve sebze satıyor. Bazı satıcılar ise geleneksel Tay tatlıları ve sandalda pişirdikleri atıştırmalıkları satarak pazara renk katıyor.
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Taze meyve ve sebzeleri uygun fiyatlara alan ziyaretçiler, alışverişin yanı sıra satıcılarla sohbet de ediyor. Yabancı ziyaretçiler kendi ülkelerinde alışık olmadıkları bu manzarayı ölümsüzleştirmek için satıcılarla bolca fotoğraf çekiniyor.
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TEKNE TURLARI GELENEKSEL TAYLAND EVLERİNİ KEŞFETTİRİYOR
Khlong Lat Mayom yüzen pazarını özel kılan bir diğer unsur da ziyaretçiler için düzenlenen tekne turları.
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Yaklaşık 15 kişilik motorlu teknelerle yapılan bir buçuk saatlik tura katılmak isteyenler 100 Tayland bahtı (15 lira) ücret ödüyor.
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Turistlere Lat Ta Niao kanalının önemli yerlerini görme fırsatı sunan tekne turu, etraftaki göz alıcı yeşillik ile Tayland'ın geleneksel ahşap evlerini ziyaretçilere keşfettiriyor.
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Tayland'daki çok sayıda yüzen pazarının arasında en fazla ziyaret edilenlerden biri olma niteliğini taşıyan Khlong Lat Mayom, 10 yıldan fazladır hem ziyaretçileri hem de ev sahipliği yaptığı tüccarları memnun ediyor.
Güneydoğu Asya ülkelerinin hemen hemen hepsinde mevcut olan yüzen pazarlar en çok Tayland'da bulunuyor.
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Bangkok'taki modern şehirleşme ve betonlaşmanın sonucu olarak şehirdeki birçok su kanalı kapandığı için yüzen pazarların sayısında da nispeten azalma gözlemleniyor.
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Fakat hem Bangkok hem de Tayland genelindeki yüzen pazarlar, hızlı şehirleşmeye rağmen turistlerin ilgisini kaybetmiyor. Khlong Lat Mayom'un haricinde Bangkok ve yakınlarında Amphawa, Damnoen Saduak, Tha Kha ve Taling Chan gibi yüzen pazarlar da çokça ziyaret edilenler arasında bulunuyor.
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