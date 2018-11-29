Tayland'ın yüzen pazarları turistleri çekiyor

Tayland'da nehir ve su kanalları boylarına kurulu yüzen pazarlar, turistlerin en önemli ziyaret mekanlarının başında geliyor. Bangkok'taki Khlong Lat Mayom yüzen pazarı, ziyaretçilerin en çok uğradığı mekanlar arasında yer alıyor. Bangkok'taki modern şehirleşme ve betonlaşma, su kanalları ve yüzen pazarların sayısının azalmasına neden olsa da yüzen pazarlar turistler sayesinde hala rağbet görüyor