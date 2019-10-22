Tayland'ta Kral Maha Vajiralongkorn, daha birkaç ay önce 'resmi metresi' ilan ettiği Sineenat Wongvajirapakdi'ye verdiği resmi unvanları geri aldı.

Bugüne kadar sıradışı yaşam tarzıyla uluslararası medyaya haber olan Kral Maha, 34 yaşındaki Sineaat'ı Wongvajirapakdi'ye 'kralın soylu eşi' unvanı ve tümgenerallik rütbesi unvanını vermişti.

Kraliyetten yapılan açıklamada, Kral'ın Sineaat'ın 'aşırı hırslı' davranışlarından ve kendisini Kraliçe Suthida'nın statüsüne yükseltmeye çalışmasından rahatsız olduğu için bu yönde bir karar aldığı vurgulandı.

Kral'ın Sineaat'ı resmi 'metresi' ilan etmesinin ardından, ülkede mutlak monarşiden parlamenter monarşiye geçilen 1932 yılından bu yana ilk kez bir hükümdar resmen çok eşli olmuştu.

Sineenat Wongvajirapakdi daha önce Ananda Mahidol Askeri Hastanesi'nden hemşire olarak çalışıyordu.

KRALİÇE DE ESKİ KORUMASI

Kralı Maha, daha önce de kişisel güvenlik ekibinin başkan yardımcısı olan koruması General Suthida'yla evlenmişti. Evliliğin ardından eşi Suthida'ya 'Kraliçe' unvanı vermişti. Kral ayrıca eşini orgeneral rütbesine yükseltmişti.

Kraliçe Suthida, 2016'da tahta çıkan Kral Maha'nın dördüncü eşi.