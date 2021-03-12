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Tayland, Myanmar'da gözaltındaki hükümet üyelerinin serbest bırakılmasını talep etti

Tayland hükümeti, Myanmar'da askeri darbeyle gözaltına alınan seçilmiş hükümet üyelerinin serbest bırakılması talebinde bulundu.

Tayland, Myanmar'da gözaltındaki hükümet üyelerinin serbest bırakılmasını talep etti
AA

Tayland Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tayland'ın komşu ülkesi Myanmar ile yakın ilişkiler yürüttüğü belirtilerek, "Tayland, Myanmar'daki gelişmeleri endişe ile takip etmeyi sürdürmektedir. Diğer ülkeler gibi biz de yükselen gerilimden ötürü meydana gelen can kayıplarından üzgünüz." ifadesi kullanıldı.

Myanmar'daki krizin barışçıl yöntemlerle çözülmesi istenen açıklamada, "Mevcut durumun yatışması ve gözaltına alınan siyasetçilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz." denildi.

Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai, Myanmar'daki krizi çözmek üzere askeri yönetimle temas kurduğunu ve taraflar arası diyalog çağrısı yaptığını açıklamıştı.

- İngiltere'den "Myanmar'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılma" tavsiyesi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Myanmar'da yaşayan vatandaşlarına ülkeyi terk etme tavsiyesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, darbeden bu yana Myanmar'da siyasi gerilim ve güvenlik güçlerinin şiddetinin giderek arttığı belirtilerek, "İngiliz vatandaşlarına kalmak için acil sebepleri olmaması durumunda ülkeyi terk etmelerini tavsiye ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ülkeyi terk edecek durumda olmayan İngiliz vatandaşlarının ise evde kalarak kalabalıklardan uzak durması önerildi.

Myanmar'da dünkü protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetmişti.

- Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde yaklaşık 70 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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