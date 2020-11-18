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Tayland parlamentosu protestoların ardından anayasa reform tasarılarını oylayacak

KUALA Tayland parlamentosu, hükümet karşıtı göstericilerin reform taleplerini yerine getirmek üzere hazırlanan anayasa reform tasarılarının oylamasına bugün başlayacak.

Tayland parlamentosu protestoların ardından anayasa reform tasarılarını oylayacak
AA

Tayland basınında yer alan haberlerde, anayasa reform talepleri için iktidar ve muhalefet partileri ile protestocuların hazırladığı 7 reform tasarısı için oylamaların bugünkü oturumda yapılacağı belirtildi.

Öte yandan protestoculardan Özgür Gençlik isimli grup, bugün yine başkent Bangkok'taki parlamento binasının önünde toplanacaklarını açıkladı.

Grubun sosyal medya sayfasında, "Eğer parlamento söz konusu değişiklikleri kabul etmezse bundan sonra hiçbir taviz vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Dün parlamentoda anayasal reformların görüşülmeye başladığı sırada protestocular, başkent Bangkok'taki parlamento binasının önünde toplanarak Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası için sloganlar atmıştı.

Polisin protestoculara sert müdahalesi sonucu en az 50 kişi yaralanmıştı.

- Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak Meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuzdan itibaren geniş kalabalıklar şeklinde devam etmişti.

Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişinin katılımıyla 2014'ten bu yana en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14-15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet, 15 Ekim'de Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyerek aynı gece Bangkok'ta yürüyüş yapan ve polis barikatlarını aşarak Başbakanlık binasına yürüyen protestocu gruplar, gösterilere her gün devam edeceklerini açıklamıştı.

Hükümet, OHAL kararını 22 Ekim'de protestocuların baskısı sonucu kaldırmıştı.

29 Ekim'de Başbakan Prayut, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek 2017'de yasalaşan ve genel seçimlerin ardından Parlamentoda yapılan başbakanlık oylamasına, hükümetin atadığı Senato üyelerinin katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasının ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

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