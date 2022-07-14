A Milli Kadın Voleybol takımımız, Milletler Ligi'nde yarı final için Tayland karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Voleybol dünyasında büyük bir merakla beklenen zorlu mücadeleye dair merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Peki, Tayland Türkiye voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TAYLAND TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye A Milli voleybol takımı çeyrek finalde Tayland ile eşleşti. Zorlu mücadele bugün 18.30'da ekranlara gelecek.

TAYLAND TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.