Taylandlı muhalif aktris, monarşiyi eleştirmekle suçlandı

AA

Mahkemeye çıkmadan önce polise imza vermek üzere başkent Bangkok'taki polis merkezine giden aktris Intira, kendisini desteklemek için binanın önünde toplanan halka hitap etti.

Intira, monarşi karşıtı hiçbir açıklama veya eylemde bulunmadığını belirterek, şimdiye kadar protestoculara sadece yemek ve ekipman bağışlama kampanyası düzenleyerek destek verdiğini ifade etti.

Hakkındaki suçlardan hüküm giymesi durumunda Intira'nın 15 yıla kadar hapis cezası alması öngörülüyor.

- Bu yıl 23 kişiye monarşiye hakaretten dava açıldı

Tayland Kralı'nı ve monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları öngören ceza kanununun 112. maddesi, son zamanlarda ülkede tartışma konusu olmuştu.

İnsan Hakları İçin Taylandlı Avukatlar Birliğinden yapılan açıklamada, yıl başından bu yana monarşiye hakaret ettikleri gerekçesiyle polise şikayet edilen 23 protestocu hakkında dava açıldığı belirtilmişti.

Söz konusu yasanın son 3 yıldır hiç kullanılmadığı ifade edilen açıklamada, bu yıl yapılan suçlama sayısının "son yılların en yüksek rakamı" olduğu vurgulanmıştı.

- Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine, 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

29 Ekim'de Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.