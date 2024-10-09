Taylor Swift'e özel koruma mı sağlandı?

İngiltere medyasında yer alan haberlere göre; İçişleri Bakanı Yvette Cooper'ın, Taylor Swift'in Londra’daki konserleri için özel koruma sağladığı iddia edildi.

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Eski Dışişleri Bakanı James Cleverly

James Cleverly, "Taylor Swift'e Londra gösterileri için Özel Refakat Grubu (SEG) motosikletçileri de dahil olmak üzere özel koruma sağlamak için kişisel olarak müdahale ettiğiniz doğru mu? SEG'nin rolü devlete hizmet etmek, kıdemli hükümet bakanları ve zaman zaman hükümet ve eyalet misafirleri için profesyonel mobil koruma sağlamaktır. Özel kişiler veya pop yıldızları için trafik asistanı olarak kullanılması için değildir. Sizden haber almayı dört gözle bekliyorum" dedi.