        Taylor Swift'e yapay zekâ eleştirisi

        Taylor Swift'in 'The Life of a Showgirl' albümünün reklam videolarında yapay zekâ kullanıldığı iddiaları, tartışma yarattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 21:56 Güncelleme: 07.10.2025 - 21:56
        Swift'e yapay zekâ eleştirisi
        ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in 'The Life of a Showgirl' albümü 3 Ekim'de çıkmıştı.

        Son olarak, Taylor Swift hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı: 'The Life of a Showgirl' albümünün reklam videolarında yapay zekâ kullanıldığı öne sürüldü ve şarkıcı eleştirilerin hedefi haline geldi.

        Taylor Swift'in 12 şarkıdan oluşan 'The Life of a Showgirl' adlı albümünün çıkmasının ardından reklam çalışmaları da hızlandı. Swift, hayranlarının dünyanın çeşitli bölgelerinde 12 turuncu kapıyı bularak yürüteceği 'hazine avı' temalı albüm için bir reklam kampanyası başlattı.

        Katılımcıların, Avustralya’nın Melbourne, İngiltere'nin başkenti Londra, Fransa'nın başkenti Paris gibi 12 şehirdeki kapılarda yer alan karekodu okutarak albümle ilgili kısa videolara erişebileceği açıklandı.

        Newsweek'in haberine göre; Taylor Swift'in hayranları, eriştikleri videolarda anlamsız yazılar, saniyeler içinde değişen ve birleşik gibi görünen eşyalar, doğal olmayan şekilde hareket eden detaylar fark etti.

        Bu detaylar sosyal medyada hızla tartışmaya yol açarken, ünlü şarkıcının hayranları, Taylor Swift'i albümün reklam kampanyasında yapay zeka kullandığı gerekçesiyle eleştirdi.

        Taylor Swift tarafından iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

        Fotoğraflar: Shutterstock

        #Taylor Swift
        #Yapay Zeka
        #The Life of a Showgirl
