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Taylor Swift ile Matty Healy ayrıldı

Taylor Swift-Matty Healy çiftinin birlikteliği sona erdi. İkilinin 33 gün süren aşklarını noktaladığı belirtildi

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  • Taylor Swift ile Matty Healy ayrıldı - Magazin haberleri

    Ünlü şarkıcı Taylor Swift ve kendisi gibi müzisyen olan sevgilisi Matty Healy, ayrılık kararı aldı. Çiftin ilişkisi 33 gün sürdü. 'TMZ', Swift'in yeniden bekar olduğunu duyurdu.
  • Taylor Swift ile Matty Healy ayrıldı - Magazin haberleri

    "UYUMLU OLMADIKLARINI FARK ETTİLER"

    'Entertainment Tonight'ta yer alan haberde, "Taylor ve Matty, ayrıldı. İkisi de son derece meşgul ve birbirleriyle gerçekten uyumlu olmadıklarını fark ettiler" açıklamasına yer verdi.
  • Taylor Swift ile Matty Healy ayrıldı - Magazin haberleri

    "SIRADAN BİR ŞEYDİ"

    'People' ise, "Taylor onunla iyi vakit geçiriyordu ama bu sıradan bir şeydi. Artık romantik bir ilişkileri yok" dedi.
  • Taylor Swift ile Matty Healy ayrıldı - Magazin haberleri

    33 yaşındaki Swift ve rock grubu 'The 1975'ın solisti Healy arasındaki ilişki ilk olarak 3 Mayıs'ta 'The Sun'ın iki şarkıcının deli gibi aşık olduğunu bildirmesiyle gündeme gelmişti.

    Sadece iki gün sonra Healy, Swift'in Nashville'deki Eras Turnesi kapsamındaki konserinde seyirciler arasında görülmüştü. Ardından aşıklar, New York'ta birlikte kameralara yakalanmıştı.
  • Taylor Swift ile Matty Healy ayrıldı - Magazin haberleri

    "O DÖNEM ARAMIZDA KÜÇÜK BİR FLÖRT OLMUŞTU"

    İki müzisyen ilk kez 2014'te bir araya gelmiş ancak Healy, o dönemde aralarındakinin küçük bir flört olduğunu söylemişti.

    Fotoğraflar: Splash News, AP

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